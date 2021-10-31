مفاجآت في كل شيء.. ناقد رياضى: الدورى المصرى هذا الموسم مختلف

قال الناقد الرياضى محمد البرمى، إن الجولة الأولى من الدورى المصرى شهدت مفاجآت عدة خاصة بعد تحقيق نتائج بنسب تهديفية كبيرة ومنها مباراة الأهلى برباعية نظيفة ضد الإسماعيلى، بالإضافة لتعادل سموحة مع نظيره الاتحاد برباعية ، وأيضا الأداء المميز لنادى سيراميكا كليوباترا .

وأضاف محمد البرمى، خلال استضافته مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن النقل التليفزيونى لمباريات الدورى المصرى مختلف ومميز هذا الموسم باستخدام 20 كاميرا، بالإضافة للدور المميز لرابطة الأندية .

وأشار محمد البرمى ، إلى أن حضور الجمهور للمباريات هام للغاية، والذى يؤثر بشكل ايجابى على أداء اللاعبين تكمل شكل المنظومة الكروية المميزة عن طريق الجمع بين رابطة الأندية ، عدم وجود تأجيل للمباريات، مستوى فنى جيد، والذى يعود بالنهاية على رفع المستوى الفنى للدورى المصرى .

يذكر أن اليوم الأحد سيشهد إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم لعل أبرزها مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي والزمالك مع طلائع الجيش والأهلي مع البنك الأهلي.