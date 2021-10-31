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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 31 - 10 - 2021 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم لعل أبرزها مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الاسماعيلي والزمالك مع طلائع الجيش والأهلي مع البنك الأهلي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا X الإسماعيلي – الساعة الثالثة عصرا على قناةon time sport 1                

مصر المقاصة X  الجونة – الساعة الثالثة عصرا على قناة on time sport 2

طلائع الجيش X الزمالك – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 1          

فاركو X بيراميدز – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 2

الأهلي X البنك الأهلي – الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوريتش سيتي X ليدز يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium              

أستون فيلا X وست هام يونايتد – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium         

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قاديش X ريال مايوركا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع على قناةbeIN Sports HD 1

خيتافي X إسبانيول – الساعة السابعة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X  أتلتيك بيلباو - الساعة العاشرة مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

أنجيه  X نيس – الساعة الثانية ظهرا                  

مونبلييه X   نانت – الساعة الرابعة عصرا                

تروا X رين – الساعة الرابعة عصرا                      

ستراسبورج X لوريان – الساعة الرابعة عصرا                

بوردو X ستاد ريمس – الساعة الرابعة عصرا                  

ستاد بريست 29 X موناكو – الساعة السادسة مساء            

كليرمون فوت X مارسيليا - الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

انتر ميلان X أودينيزي – الساعة الواحدة والنصف ظهرا              

فيورنتينا X  سبيزيا – الساعة الرابعة عصرا    

جنوى X فينيزيا – الساعة الرابعة عصرا

ساسولو X إمبولي – الساعة الرابعة عصرا              

ساليرنيتانا X نابولي – الساعة السابعة مساء      

روما  X ميلان - الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج  X شتوتجارت – الساعة الرابعة والنصف عصرا              

بوروسيا مونشنجلادباخ  X بوخوم – الساعة السادسة والنصف مساء                

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