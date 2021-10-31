مدبولي من احتفالية يوم المدن العالمي: مصر تضع ملف التنمية الحضارية على رأس أولوياتها

أكد رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الدولة المصرية تضع ملف التنمية الحضارية على رأس أجندتها التنموية ، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي للمدن بمحافظة الأقصر، أن الدولة المصرية وفقا للقانون المصري تضع في أولويتها جودة البيئة وتحسين معيشة المواطنين ؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .

وأوضح " مدبولي "، أن الدولة المصرية تمنح المصريين الحق في بيئة سليمة ، وتمثل حمايتها واجبا وطنيا .

وفى بداية الاحتفال ألقت الدكتورة ميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، كلمة أكدت فيها اختيار مدينة الأقصر كأول مدينة في المنطقة العربية للاحتفال بهذا الحدث الدولى " يوم المدن العالمي.

ولفتت إلى أن موضوع هذا العام "تكييف المدن للتكيف مع تغير المناخ" مرتبط مباشرة بالأقصر، موضحة "الأقصر هي موطن وادي الملوك ووادي الملكات والعديد من المواقع التاريخية الأخرى التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وأشارت إلى أنه يجب أن نجتمع على الفور في مدينة ثمينة للغاية مثل الأقصر ونعمل من أجل مدن صفرية الانبعاثات، ونحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس.