إصابة 8 أشخاص في حوادث سير بالمنيا

أصيب 8 أشخاص في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا .

وتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة ، بإصابة 8 أشخاص في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة ، بينها إصابة شخصين اثنين ، في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع أمام قرية الروضة بمركز ملوي ، وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أمام محطة كدواني في مركز المنيا ، وإصابة شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق فرعي بمركز المنيا، وإصابة آخر في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية العور بمركز سمالوط ، وإصابة فتاة في حادث انقلاب سيارة بالمنيا الجديدة .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، لتلقي العلاج ، تحررت محاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق .