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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حوادث سير بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا .

وتلقي  الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة ، بإصابة 8 أشخاص في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة ، بينها إصابة شخصين اثنين ، في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع أمام قرية الروضة بمركز ملوي ، وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أمام محطة كدواني في مركز المنيا ، وإصابة شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق فرعي بمركز المنيا، وإصابة آخر في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية العور بمركز سمالوط ، وإصابة فتاة في حادث انقلاب سيارة بالمنيا الجديدة .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، لتلقي العلاج ، تحررت محاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق .

المنيا حوادث حوادث سير الأجهزة الامنية حادث انقلاب سيارة دراجة بخارية حادث انقلاب

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