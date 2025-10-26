قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وزراء اليابان الجديدة تؤكد التعاون الأمني مع أسيان

أ ش أ

أكدت رئيسة وزراء اليابان الجديدة سانا تاكايتشي، اليوم الأحد، أهمية تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وهي رؤية وضعها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وذلك خلال اجتماعها مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).


وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذا الالتزام يأتي في الوقت الذي تشارك فيه تاكايتشي -التي أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في اليابان يوم الثلاثاء الماضي- العديد من آراء آبي بشأن التاريخ والأمن القومي والاقتصاد، والذي وضع هذه الرؤية في عام 2016 قبل ست سنوات من اغتياله.


وفي قمة اليابان وآسيان في كوالالمبور، قالت تاكايتشي، في أول رحلة خارجية لها منذ توليها منصبها، إنها ستسعى إلى تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون، مع الأخذ في الاعتبار على ما يبدو التوسع البحري الصيني.


وبحسب الوكالة اليابانية فإنه بينما اتخذت تاكايتشي، موقفا متشددا ضد الصين، تعتقد اليابان أنه من الأهمية بمكان بناء علاقات أوثق مع دول جنوب شرق آسيا، حيث تقع ممرات بحرية رئيسية ويستمر النمو الاقتصادي.


وقالت تاكايتشي في كلمتها الافتتاحية إن "اليابان وآسيان بنتا علاقة شراكة موثوقة تقوم على روابط وثيقة وتعاون في مجموعة واسعة من المجالات".


وأضافت: "تدعم اليابان منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وتدعم باستمرار رؤية آسيان بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

رئيسة وزراء اليابان الجديدة سانا تاكايتشي منطقة المحيطين الهندي والهادئ رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان وكالة الأنباء اليابانية كيودو

