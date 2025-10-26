الإحتلال الإسرائيلي يعلن عن إصابة 12 جنديا على الحدود مع غزة

أعلن الجيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة 12 جنديا في حادث سير "عملياتي" وقع على الحدود مع قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إصابتين وصفتا بالمتوسطة، بينما العشر الأخرى كانت طفيفة، بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وأوضح الجيش في بيان أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتي هامفي عسكريتين، دون الإشارة إلى وجود اشتباكات أو خلفية أمنية للحادث.

وأضاف البيان أن الجنود المصابين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتم إبلاغ عائلاتهم بالمستجدات.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن تحقيقا فتح للوقوف على ملابسات الحادث.