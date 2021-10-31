مستشار طبي: كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة بلا أي استثناء.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة بلا أي استثناء، خاصة وأنه يرطب البشرة لاحتوائه على زبدة الشيا، زبدة الكاكو، وفيتامين سي.

وأضافت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن كريم بينكي مناسب لأصحاب البشرة الدهنية، لأنه يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يقوم بسحب الدهون الزائدة من البشرة، وبالتالي يمنع ظهور حب الشاب.

وأوضحت أن كريم بينكي مناسب لأصحاب البشرة الحساسة، خاصة وأنه يؤدي إلى تلطيف البشرة من خلال التوت البري، ويحتوي على الزنك الذي يعالج أي التهابات في البشرة.



وأشارت إلى أن كريم بينكي يحتوي على مواد تزيل الخلايا الميتة، وتقشر البشرة بدون أي أعراض جانبية، مضيفة أن كريم بينكي يغذي ويرطب ويوحد لون البشرة، وهذا الأمر هام للغاية.

وأكملت أن كريم بينكي يفتح المناطق الداكنة في كل مناطق الجسم بشكل آمن تمامًا، ومتوفر بحجمين حجم 50 ملي، وآخر 100 ملي.

وأشارت إلى أن شركة ميرتي انتجت صابونة بينكي المكونة من مواد طبيعية، ومتوفرة بعدة انواع مثل صابونة بينكي بالطمي المغربي، أو صابونة بينكي بالفحم، أو صابونة بينكي بزيت جنين القمح.