حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شقة في مدينة نصر

امرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم؛ لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة في مدينة نصر.

وكان رجال مباحث القاهرة نجحوا فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، قررت باكتشافها كسر باب الشقة سكنها، وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالي المستولى عليه.

وباستدعاء المجنى عليها، اتهمتهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.