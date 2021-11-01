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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: موسيماني ظلم كهربا.. وأخطأ مع أحد الصحفيين

كهربا
كهربا

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظلم محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق بعد الإبقاء عليه بديلاً.

وقال رضا عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة ten إن كهربا بعد أزمة المؤتمر الصحفي ستكون فرص مشاركته في المباريات صعبة للغاية.

وأكد أن موسيماني أخطأ في طريقة تعامله مع سؤال أحد الصحفيين عقب لقاء البنك الأهلي بالدوري.

وأشار إلى أن موسيماني كان عليه احتواء الأمر وعدم إحداث ضجة بدون مبرر.

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على حساب البنك الأهلي بهدف نظيف، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ظل ندرة الفرص التهديفية على كلا الحارسين وانحصار اللعب خارج منطقتي الجزاء.

وجاء هدف الأهلي الوحيد في اللقاء عن طريق محمد شريف في الدقيقة 62 من اللقاء، بعد متابعة تصويبة قوية من عمرو السولية تصدى لها محمود الزنفلي بشكل خاطيء.

رضا عبد العال الأهلى الزمالك بيتسو موسيماني محمود عبد المنعم كهربا

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