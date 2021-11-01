قمة العشرين تسفر عن تعهدات بـ 1.4 مليار دولار سنويا للدول الأكثر تضررا من تغير المناخ

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس الأحد، أن قمة العشرين أسفرت عن تعهدات مالية بقيمة 1.4 مليار دولار سنويا للدول الأكثر تضررا من تغيرات المناخ.

وقال دراجي، خلال مؤتمر صحفي ختامي نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن بلاده أيضا سترفع التزاماتها المالية في هذا الصدد بنحو ثلاث أضعاف كبداية، مشيرا إلى أن قادة مجموعة العشرين تعهدوا بـ"صفر" انبعاثات كربونية بحلول منتصف القرن الجاري.

وفيما أعلن دراجي نجاح القمة التي استضافتها روما على مدار اليومين الماضيين، هاجم رئيس الوزراء الإيطالي السياسات الأحادية والتي سادت خلال ولاية الرئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب، مؤكدا أنه تم التغلب خلال الأشهر الأخيرة عامة وخلال قمة العشرين خاصة على الاتجاه نحو "الأحادية".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن "آليات التعددية لا تزال موجودة لكن لابد من تحديثها خاصة في بعض الحالات مثل منظمة التجارة العالمية التي تحتاج لإصلاحات عميقة"، مذكرا بأنه "في السنوات القليلة الماضية، ساد اعتقاد أن هذه التغييرات – الإصلاحات- لابد أن تتخذ بقرار أحادي، حيث تفرض دولة واحدة الواجبات وعلى الدول الأخرى الاستجابة لها."

وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول تعليق الرسوم الجمركية على الحديد.

ولفت دراجي المؤتمر قائلا إلى أنه "قد يكون هناك توترات دائما لكن الإرادة للعمل سويا لابد أن تكون موجودة دائما." وأضاف أن "السنوات القليلة الماضية تسببت في أضرار جسيمة في قدرتنا على العمل سويا"

وأكد دراجي أن "هذه القمة تترك ثقة بأننا سنكون قادرين على استعادة الروابط التي توحدنا لصالح المجتمع العالمي بأسره"، مضيفا "نريد أن نتذكر هذه القمة على أنها القمة التي نجحنا فيها" ، مستشهدا بإصلاح النظام الضريبي الدولي، والتغلب على الحمائية ، وحقيقة أنه تم ضمان المزيد من اللقاحات للدول الأكثر فقرا والجهود المبذولة في المجال الإنساني تجاه الأزمة في أفغانستان والاستعداد لمواصلة الالتزام بمكافحة تغير المناخ.