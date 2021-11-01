أحدهم هرب للخارج .. ضبط عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الإسكندرية) بتوجههم لمسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول " والكائن بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى عملات أجنبية إلى العملة الوطنية ، إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم بأنهم رجال شرطة وإصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالى المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (10 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم عدا المتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فـى النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة ، وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالى والسفر لدولته عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن (جزء من متحصلات الواقعة- سيارة ميكروباص- 2 سيارة ملاكى "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة") تم إتخاذ الإجراءات القانونية.