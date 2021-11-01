السيسي يلقي كلمة بقمة جلاسجو حول ركائز الموقف المصري تجاه قضايا المناخ

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة، خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو، تتناول الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الأفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية (كوب 27) العام المقبل.



كما يتحدث في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الذي استضافت بلاده القمة الماضية (كوب 25).



وسيتحدث كذلك الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس سيشل وافيل رامكالاوان، ورئيس الجابون علي بونغو أونديمبا، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيس بوليفيا لويس آرسي، ورئيس سيريلانكا غوتابايا راجاباكسا، ورئيس مونتينجرو ميلو جوكانوفيتش، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ورئيس أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، ورئيس الكونغو برازافيل ديني ساسو نغيسو، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



كما سيتحدث في اجتماع الشق رفيع المستوى، رئيس مالاوي لازاروس مكارثي تشاكويرا، ورئيس سويسرا جاي بارميلين، ورئيس منغوليا أوكناجين كورولسوخ، ورئيس المالديف إبراهيم محمد صلح، ورئيس بنما لورنتينو كورتيزو، ورئيس النيجر محمد بازوم، ورئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، ورئيس ليبريا جورج ويا، ورئيس المجر يانوش أدير.. فيما سيتضمن موقع القمة على الإنترنت بيانا مكتوبا للرئيس الصيني شي جين بينغ.