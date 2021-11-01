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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تأثير إيجابي لدعم النشر الدولي على تصنيف الجامعات.. وصول الأبحاث العلمية المنشورة لـ 21709 عام 2020.. وفوز جامعة المنصورة بالمركز الأول ضمن الأكثر تأثيرا

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية

المجلس الأعلى للجامعات :

عدد الأبحاث المنشورة من مصر فى Web of Science بلغ عام 2020 إلى 21709

"التعليم العالي": دعم النشر الدولي له تأثير إيجابي على تصنيف الجامعات

 

تسعى الجامعات المصرية على مدار السنوات الأخيرة إلى تحقيق مكانة هامة بين دول العالم في مجال البحث العلمي لنشهد تقدم في المرتبة الـ30 على مستوى العالم للنشر الدولى والثانية عربيا والأولى على مستوى افريقيا، مما يؤثر بشكل إيجابي على مكانتها في التصنيفات الدولية.

 

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تسعى إلى دعم النشر الدولي والتشجيع على كافة المستويات وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لما له من تأثير إيجابي يدعم وجود الجامعات المصرية في التصنيف الدولية.

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وأضاف "عبدالغفار"، أن وزارة التعليم العالي حريصة على تقديم الدعم الفني للجامعات في مجال النشر الدولي، إضافة إلى مراعاة المجلس الأعلى للجامعات لقيمة النشر الدولي في قواعد الترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين، وتقديم الجامعات لحوافز النشر الدولي للباحثين المتميزين.

 

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فوز جامعة المنصورة بالمركز الأول ضمن الجامعات التي لها تأثير للنشر الدولي، وهي جامعات قديمة النشأة، بينما جامعات متوسطة النسبة حازت جامعة كفر الشيخ على المركز الأول وجامعة دمياط ضمن الجامعات حديثة النشأة.

 

ومن الجامعات الأهلية التي كان لها دور مهم في النشر الدولي، جامعة النيل الأهلية والجامعات الخاصة هي الجامعة البريطانية، بينما استطاعت مجلة البحوث المتقدمة لجامعة القاهرة أن تصبح ضمن المجلات الدولية.

 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تكريم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المتميزة في النشر الدولي.

وفى كلمته، استعرض د.محمد لطيف المعايير والمؤشرات الخاصة بـ 7 تصنيفات عالمية يتم على أساسها تصنيف الجامعات عالمياً، وهى: تصنيف شنغهاي الشامل للجامعات،  تصنيف تايمز للتعليم العالي THE، تصنيف QS العالمى للجامعات، تصنيف US NEWS، تصنيف Webmetrics لتصنيف شبكات الجامعات، تصنيف SCimago للمؤسسات البحثية، تصنيف ليدن،  مشيرًا إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على تشجيع النشر الدولي لما له من دور فعال فى تصنيف الجامعات،  تم تعديل قواعد اللجان العلمية بالدورة الثالثة عشر؛ لتحفيز الباحثين على نشر أبحاثهم في مجلات مصنفة في قاعدة بيانات دولية Web of Science، كما تم تفعيل مسار للتقدم للترقى عن طريق التميز العلمي بدون تحكيم للأبحاث المنشورة فى مجلات متخصصة ومصنفة طبقا لقاعدة بيانات Web of Science Q1, Q2.

 

ولفت د.لطيف إلى تقييم المجلات والدوريات العلمية الدولية، وكذلك معايير تقييم المجلات والدوريات المحلية، مشيرًا إلى طرق التقدم للجان العلمية المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن عدد الأبحاث المنشورة من مصر فى Web of Science عام  2018 بلغ 11591، وفي عام 2019 زادت الأبحاث إلى 17430، وفي عام 2020 وصلت إلى 21709 بحثًا.

 

وأشار د. محمد لطيف إلى الأبحاث المنشورة فى المجلات المصنفة Q1,Q2، والتى جاءت على النحو التالى:

- (Q1): فى عام  2018 بلغ عدد الأبحاث 5378، وفى عام 2019 زاد إلى 5974 بحثاً، وفي عام 2020 وصل إلى 7631 بحثا.

-  (Q2): فى عام 2018 بلغ عدد الأبحاث 3580، وفى عام 2019 زاد إلى 4710 بحثاً، وفى عام 2020 وصل إلى 6786 بحثاً.

 وأكد د. لطيف أن مصر أحتلت المرتبة 30 عالمياً وفقًا للأبحاث العلمية المنشورة، موضحًا أن التصنيفات العالمية تضم 234 دولة عالميا، متوقعًا أن مصر ستحقق مراكز متميزة في البحث العلمي المنشور ومواقع متميزة في التصنيفات العالمية خلال الفترة القادمة.

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