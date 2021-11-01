كاتب صحفي: مصر تتجه لاستخدام الطاقة الخضراء في المشروعات التنموية

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن مصر تواصل المشاركة في الفعاليات الدولية لمناقشة كيفية مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية حاضرة في جميع الأحوال .

وأضاف أحمد ناجي قمحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم تتضمن الرؤية المصرية الثابتة في التعامل مع أي قضية من القضايا غير التقليدية التي تؤثر على التفاعلات في العلاقات الدولية سواء على المناحي السياسية والاقتصادية.

وأوضح ناجي قمحة، أن مصر استعدت لإجراء مجموعة من السياسات المعنية بهدف تشجيع الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الخضراء، مؤكدا أن مصر تتجه في مشروعاتها التنموية في استخدام الطاقة الخضراء .