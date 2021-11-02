بعد زفاف الأميرة السابقة ماكو.. مصير الإمبراطورية اليابانية في خطر

يثبت زواج الأميرة السابقة ماكو أن مصير العائلة اليابانية في خطر، إذ تبدل الوضع الملكي في زفاف الأميرة اليابانية ماكو، وبدلا من مظاهر الاحتفال الباهظة والملكية المكلفة، سيصبح الأمر عكسيا بفقدان عائلة الإمبراطورية اليابانية ابنتها.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز"، ستختلف التغطية اليابانية للزفاف الملكي للأميرة ماكو، وسيمثل الحفل قصة تحول الأميرة ماكو إلى السيدة مكو كومورو من العامة، بعدما تأخذ اسم عائلة زوجها ومكانته.

القانون الياباني

وبحسب القانون الياباني فإنه يُحكم على المنشق من العائلة المالكة اليابانية بعدم إقامة أية احتفالات له، فقد تم تحديد ماكو ونساء العائلة المالكة قبل ولادتها من خلال العادات اليابانية، والإصلاحات القانونية التي بدأت في ظل الاحتلال العسكري الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية والتي أغلقت الباب أمام ماكو وغيرها من مطالبات النساء الإمبراطوريات بالملكية مدى الحياة.

ويضمن دستور اليابان بعد الحرب المساواة بين الجنسين والحقوق المتساوية للزوج والزوجة، لكن الحقوق الدستورية الصريحة للمساواة بين الجنسين وداخل الزواج لا تنطبق على الأسرة الإمبراطورية اليابانية، التي تحكمها مجموعة فريدة من القوانين.

ويسري قانون الأسرة الإمبراطوري ، منذ عام 1947 ، والذي ينص على أن البنات الإمبراطورية، مثل ماكو ، غير مؤهلات لتولي العرش، كما ينص على أنه عند الزواج من خارج العائلة الإمبراطورية ، يتم تخفيض رتب البنات والأمهات والأرامل إلى مرتبة أزواجهن.

الإمبراطورية اليابانية في خطر

وفي الوقت نفسه ، فإن الزواج داخل الأسرة الإمبراطورية مستحيل ، لأنه يستلزم الزواج من أخ أو عم، ومع ذلك ، فإن المجموعة القليلة من الرجال الذين يمكن زواجهم من ذوي المكانة الملكية هي نتيجة مباشرة لأجيال من الانفصال عن شجرة العائلة مثل فروع ماكو وجميع الأحفاد البنات الإمبراطورية.



ومشكلة العائلة الإمبراطورية مع زواج الأميرة السابقة من عشيقها القديم كي كومورو تقلل عدد سكان العائلة المالكة في اليابان إلى مستوى غير مسبوق، وفي صباح يوم زفاف ماكو ، كانت العائلة الإمبراطورية اليابانية تضم 18 فردًا، ولكن اليوم أصبح العدد 17 فردا، إذا اختارت الأميرة كاكو ، أخت ماكو الصغرى ، الزواج ، فسيصبح عددهم 16. وهذا بافتراض عدم وفاة أي من الأقارب الأكبر سنًا ، مثل الأمير هيتاشي البالغ من العمر 85 عامًا.

على الرغم من ثراء الأسرة الإمبراطورية بالنساء ، فإنها تكاد تكون خالية من الرجال في سن الإنجاب، هذه العائلة صغيرة العدد وقواعدها صارمة لدرجة أنه إذا فشل شقيق ماكو وكاكو الأصغر، هيساهيتو البالغ من العمر 15 عامًا ، في إنجاب وريث ذكر ، فإن السلالة الملكية اليابانية ستموت معه.

ولا تعرف الإمبراطورية بالذكور اللذين يتم إنجابهم من الفتيات، ويتم تحديد قانون الأسرة الإمبراطوري من قبل الحكومة اليابانية ، وليس من قبل العائلة الإمبراطورية نفسها، ولا يمكن للرجل الجالس على العرش أن يختار وريثه، وقد يفضل الإمبراطور ناروهيتو نقل لقبه وواجباته إلى ابنته، الأميرة إيكو البالغة من العمر 19 عامًا ، أو حتى لابن قد تحمله يومًا ما، أو لزوجته ، بدلاً من هيساهيتو ، ابن شقيقه.

ويعود تاريخ قانون الأسرة الإمبراطوري في اليابان إلى عام 1947 - وهو نفس العام الذي تبنت فيه اليابان دستورًا يحظر التمييز الجنسي ويعد بالمساواة في الزواج، وبعد عامين فقط من الهزيمة في الحرب العالمية الثانية ، كانت اليابان تمر بإصلاحات ديمقراطية شاملة في ظل الاحتلال الأمريكي.