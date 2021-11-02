محمد عبدالجليل: إيهاب جلال مناسب للأندية التي تلعب بدون ضغوط ..وحزين على رحيل تاكيس من بيراميدز

أبدى محمد عبد الجليل، مدرب مصر المقاصة السابق، حزنه على رحيل اليوناني تاكيس عن تدريب فريق بيراميدز.



وأضاف عبد الجليل في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "تاكيس كان يجب أن يستمر وفي إحدى المباريات تحدثت معه وسألته هل ستستمر مع بيراميدز؟.. فرد لا أعرف ولكنه سألني عن فريقه فأخبرته أنه جعل الفريق يلعب كرة ويُسجل أكثر من أي مدرب أجنبي شغّل منصبه".



وأتم مدرب مصر المقاصة السابق، تصريحاته بالتنويه إلى أن إيهاب جلال كان عليه الاستمرار على ما بناه تاكيس.

وقال محمد عبد الجليل، مدرب مصر المقاصة السابق، إن إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لبيراميدز، لا يستطع تدريب الفرق التي بها نجومًا.



وأضاف عبد الجليل، في تصريحاته : "لا أقلل من إيهاب جلال ولكنه مناسبًا للأندية التي لا تُعاني من ضغوط ولكن بيراميدز ليس عليه ضغوطات ولكن مصاريفه تضع عليه الضغوط".



وأتم مدرب مصر المقاصة السابق، تصريحاته بالإشارة إلى أن بيراميدز لو وصل للمربع الذهبي سيكون إنجازًا بالنسبة لإيهاب جلال.