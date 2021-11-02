كوريا الجنوبية تخطط لاستثمار 62 مليون دولار في مشروعات الطاقة الخضراء

أكد وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي اليوم /الثلاثاء/ أن بلاده تخطط لاستثمار حوالي 73 تريليون وون (62 مليار دولار أمريكي) في مبادرات الطاقة الخضراء بحلول عام 2025، في محاولة لتحقيق هدفها الخاص بحياد الكربون وتحفيز النمو الاقتصادي.



وقال هونج نام-كي - خلال كلمته في ندوة عالمية حول الطاقة الخضراء على هامش مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية - إن إجراءات مكافحة أزمة المناخ يجب أن تكون بمثابة «محركات جديدة للنمو»، كما يتضح من مشروعات الصفقة الخضراء الجديدة للحكومة الكورية.



وتابع الوزير: «تخطط كوريا لاستثمار 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 في القطاع الأخضر، كجزء من الصفقة الكورية الجديدة، مع الاستفادة أيضا من التمويل الحكومي لتعبئة الاستثمار الأخضر من القطاع الخاص، لتحقيق التوازن بين حيادية الكربون والنمو الاقتصادي».



وأعلن الرئيس الكوري مون جيه-إن رسميا التزام كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% عن مستويات 2018 بحلول عام 2030، خلال خطابه الرئيسي في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في جلاسكو، ويمثل الهدف الجديد ارتفاعا حادا من الهدف السابق البالغ 26.3%.