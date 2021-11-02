عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تخطط لاستثمار 62 مليون دولار في مشروعات الطاقة الخضراء

صدى البلد

أكد وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي اليوم /الثلاثاء/ أن بلاده تخطط لاستثمار حوالي 73 تريليون وون (62 مليار دولار أمريكي) في مبادرات الطاقة الخضراء بحلول عام 2025، في محاولة لتحقيق هدفها الخاص بحياد الكربون وتحفيز النمو الاقتصادي.


وقال هونج نام-كي - خلال كلمته في ندوة عالمية حول الطاقة الخضراء على هامش مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية - إن إجراءات مكافحة أزمة المناخ يجب أن تكون بمثابة «محركات جديدة للنمو»، كما يتضح من مشروعات الصفقة الخضراء الجديدة للحكومة الكورية.


وتابع الوزير: «تخطط كوريا لاستثمار 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 في القطاع الأخضر، كجزء من الصفقة الكورية الجديدة، مع الاستفادة أيضا من التمويل الحكومي لتعبئة الاستثمار الأخضر من القطاع الخاص، لتحقيق التوازن بين حيادية الكربون والنمو الاقتصادي».


وأعلن الرئيس الكوري مون جيه-إن رسميا التزام كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% عن مستويات 2018 بحلول عام 2030، خلال خطابه الرئيسي في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في جلاسكو، ويمثل الهدف الجديد ارتفاعا حادا من الهدف السابق البالغ 26.3%.

الطاقة الخضراء كوريا الجنوبية مؤتمر المناخ أزمة المناخ جلاسكو

ترشيحاتنا

برشلونة وريال مدريد خارج الصورة.. "كورونا" تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أول رد من موسيماني على ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العالم

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

النشرة الدينية.. هل نزول المني بعد الاغتسال يتطلب إعادته.. وهل تسقط صلاة المريض.. وشروط جمع وقصر الصلاة.. و دعاء للأم مستجاب

هل ترث المطلقة من زوجها المتوفي ؟ .. الإفتاء تذكر حالة واحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

في الصباحية.. إصابة عريس بنوبة قلبية بعد هروب العروس بالمال والذهب

في العناية المركزة.. قلوب المحبين تدعو لـ سهير البابلي | ما تفاصيل حالتها الصحية؟

فيديو

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

هاني شنودة: الراب يناقش قضايا هامة وأرجو منهم عدم استخدام ألفاظ خادشة .. فيديو

فيديو جراف.. مختل يذبح شخصا في عز النهار بالإسماعيلية.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

د/علاء الشال يكتب: ماذا حدث لأخلاق الشهامة وإغاثة الملهوف والتضحية ؟

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ