تجديد حبس المتهم بإحراق شقيقته بسبب الميراث ووفاتها بالدقهلية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة منية النصر الابتدائية اليوم الثلاثاء تجديد حبس المتهم بإشعال النيران فى شقيقته والتسبب فى وفاتها بقرية الكردى بمحافظة الدقهلية 15 يوما على ذمة التحقيقات والمتهم فيها بأشعال النيران فى شقيقته بعدما سكب عليها البنزين لخلاف على الميراث مما أدى إلى إصابتها بحروق مختلفه واشتعال النيران في المنزل ونقلها إلى مستشفى في حالة خطرة،ولفظت أنفاسها اليوم متأثره بإصابتها.



وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حريق بمنزل بناحية كفر الكردي التابعة لمدينة الكردي.



وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق بمنزل "زكريا محرز محمد عوف" وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 مترا تقريبا، وأن الحريق نشب بشقة بالدور الثالث مكون من غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية كما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

ونتج عن الحريق إصابة "وداد زكريا محرز محمد عوف"، 25 عاًما، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة بالكردي، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى ميت سلسيل وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وجرى تحويلها لمركز الحروق التابع لجامعة المنصورة.



وبسؤالها أقرت قيام شقيقها المدعو "محمد زكريا محرز محمد عوف" 42عامًا، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم ذات العنوان بسكب بنزين عليها من جركن بلاستيكى كان بحوزته، ثم أشعل النار بها باستخدام "ولاعة"، مما أحدث إصابتها لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث والتى توفيت اليوم متأثرة بإصابتها.



وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط الجركن البلاستيكي المستخدم والولاعة المستخدمة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 995 لسنة 2021 إداري الكردي، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أصدرت قرارها بحبسه 4 ايام وبالعرض على قاضى المعارضات اليوم قرر تحديد حبسه 15 يوما.