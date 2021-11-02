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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ تيشرت الزمالك .. شاهد أحدث ظهور لـ أشرف بن شرقي

صدى البلد

نشر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادى الزمالك صورة له من خلال خاصية استورى عبرحسابه الشخصى  بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”. 

وظهر أشرف بن شرقى فى الصورة بـ تيشرت نادى الزمالك. 

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت تقسيمة اللاعبين تألقا كبيرا للرباعي: محمود عبد الرازق شيكابالا، ويوسف أوباما، وأيمن حفني، وسيف الدين الجزيري .

شارك يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض أوباما جميع التدريبات التأهيلية والبدنية في المران، بجانب مشاركته في التقسيمة، وذلك بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش ببطولة الدوري لتعرضه لشد عضلي.

وخاض محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد نديم، السيد عطية ومعاذ علاء حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وأدى خماسي حراسة مرمى الزمالك فقرة فنية تحت إشراف أوليفيرا للتعامل مع الكرات العرضية بشكل سليم، حيث شهد المران تألقا واضحا للثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية تحت إشراف فرناندو مسئول الأحمال بالجهاز الفني للفريق،  على هامش مران الأبيض الجماعي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

الزمالك أشرف بن شرقي

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