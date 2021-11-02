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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال قمة "تغير المناخ"..

وزير إيطالي: الاستغناء عن الغاز الطبيعي غير وارد

وزير التحول البيئي
وزير التحول البيئي الإيطالي

قال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو تشينجولاني، إن الاستغناء عن الغاز الطبيعي "غير وارد"، وسط دعوات عالمية لخفض الانبعاثات الكربونية عالميًا ضمن مجموعة من الإجراءات البيئية العاجلة لمكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري.

وحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، أضاف تشينجولاني، على هامش قمة الأمم المتحدة الـ26 للمناخ في مدينة جلاسجو البريطانية، أنه "لا يعقل الاستغناء عن الغاز الطبيعي".

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وأوضح أن “مصادر الطاقة البديلة لن تكون كافية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ستساهم بنسبة تترواح بين 20 و30 في المائة من مزيج الطاقة”.

ولفت إلى أن "ما يهم هو مدى سرعة الوفاء بوعودنا بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بحلول عام 2030"، في إشارة إلى مخرجات قمتي العشرين الأخيرة في روما والأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو لخفض الانبعاثات الكربونية في محاولة للسيطرة على تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.  

وشدد على أن "التحدي الحقيقي هو الوفاء بالوعد"، إلا أنه قال “هو هدف معقد لكنه قابل للتنفيذ”، موضحًا أنه تم تشكيل "مبادرة مهمة للغاية خلال قمة المناخ في جلاسكو، وهي تحالف الطاقة العالمي".

وأكد أن التحالف عبارة عن صندوق يبدأ برأسمال 10 مليارات دولار، ويطمح للوصول لـ 100 مليار دولار، بهدف تسريع التحول البيئي خاصة عن طريق استخدام الطاقة المتجددة في الدول الأضعف والأكثر تضررا من تغير المناخ.

وأضاف تشينجولاني "هدفنا أن نصل لمليار شخص، واقتطاع نحو 4 مليارات طن من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير 150 مليون وظيفة، لتصبح دفعة اقتصادية خاصة في البلدان الأقل نموا، مشيرا إلى أن واحدة من أهداف قمة المناخ هو تسريع عملية التحول البيئي مع مراعاة الاختلافات العالمية.

الغاز الطبيعى تغير المناخ مكافحة تغير المناخ الاحتباس الحراري إيطاليا

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