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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجنايات تحاكم المتهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن فى حلوان

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم محاكمة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن فى حلوان .

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، أحدثا وأخر مجهول عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 50%، بأن قام المتهمين على أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهم بإشهار سلاح أبيض "كزلك" في مواجهته، وبادره الأول بضربه استقرت بيسار وجهه وأخري أحدثت إصابته بالذراع الأيسر وأفقدته منفعته، وكان ذلك حال تواجد المتهم والمجهول علي مسرح الجريمة ممسكان بأسلحة بيضاء "سنجة" للشد من أزره علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت التحقيقات أن المتهمان أحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض "كزلك" أو ضرورة مهنية تبيح إحرازه، كما حازا سلاح أبيض "سنجة" بدون ضرورة مهنية.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة التجمع الخامس

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