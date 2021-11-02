ضبط المتهم بإلقاء ماء نار على زوجته وأسرتها في كفر الشيخ

ألقت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، القبض على ترزي مقيم بمدينة بلطيم؛ لاتهامه بإلقاء مادة كاوية "ماء النار" على زوجته ووالديها وشقيقتها أثناء تواجدهم بمنزلهم؛ لوجود خلافات مع زوجته.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، بوصول ح.ا 58 سنة، عامل، وزوجته، ك.ف 55 سنة ربة منزل، وابنتهما ن.ح 27 سنة، ربة منزل، وهـ.ح 21 سنة، ممرضة، إلى المستشفى مصابين بحروق متفرقة بالجسم، وجرى تحويلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.



كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة، ح.م 38 سنة، ترزي، وزوج المصابة الثالثة، تعدى عليه بسكب مادة كاوية "ماء نار"، أثناء تواجدهم بالمنزل، إثر وجود خلافات زوجية مع زوجته - المصابة الثالثة- والتي تقطن مع أسرتها عقب الخلافات وترك مسكن الزوجية.



تمكن رجال مباحث مركز الحامول تحت إشراف العقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، من ضبط المتهم، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 25585 لسنة 2021 جنح مركز البرلس، وأخطرت النيابة للتحقيق.