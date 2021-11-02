عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بإلقاء ماء نار على زوجته وأسرتها في كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

ألقت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، القبض على ترزي مقيم بمدينة بلطيم؛ لاتهامه بإلقاء مادة كاوية "ماء النار" على زوجته ووالديها وشقيقتها أثناء تواجدهم بمنزلهم؛ لوجود خلافات مع زوجته.

 

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، بوصول ح.ا 58 سنة، عامل، وزوجته، ك.ف 55 سنة ربة منزل، وابنتهما ن.ح 27 سنة، ربة منزل، وهـ.ح 21 سنة، ممرضة، إلى المستشفى مصابين بحروق متفرقة بالجسم، وجرى تحويلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.
 

كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة، ح.م 38 سنة، ترزي، وزوج المصابة الثالثة، تعدى عليه بسكب مادة كاوية "ماء نار"، أثناء تواجدهم بالمنزل، إثر وجود خلافات زوجية مع زوجته - المصابة الثالثة- والتي تقطن مع أسرتها عقب الخلافات وترك مسكن الزوجية.
 

تمكن رجال مباحث مركز الحامول تحت إشراف العقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، من ضبط المتهم، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 25585 لسنة 2021 جنح مركز البرلس، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كفر الشيخ ضبط المستشفى ربة منزل الحامول خلافات زوجية رجال الشرطة مركز الحامول البحث الجنائي

موضوعات متعلقة

احتفالاً بعيدها القومي.. تزيين واجهة مبنى محافظة كفر الشيخ|فيديو وصور

تقديم الخدمة الطبية لـ 932 سيدة ضمن صحة الأم والجنين بكفر الشيخ

بعد تطويرهما.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين في الحامول.. صور

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين في الحامول|صور

مثله الأعلى رفعت ونعينع.. محمد غنيم صوت ملائكي في تلاوة القرآن| شاهد

رسالة ماجستير تكشف اقتصاديات تسويق المزارع السمكية في كفر الشيخ .. صور

مقتل طالب إثر نشوب مشاجرة مع زملائه في كفر الشيخ

رسالة دكتوراه توضح أثر عملية «تكميم المعدة» على وزن وصحة المريض| صور

ترشيحاتنا

الإسكندرية مرشحة للغرق.. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

علي جمعة: حسن البنا خالف تعليمات الدين الإسلامي.. والجماعة الإرهابية لها سجل إجرامي|فيديو

مؤسس السيكودراما في السينما.. محيي إسماعيل يكشف تفاصيل كتابه «تعقيدات النفس البشرية»|فيديو

المصري: فيوتشر نفي الإساءة إلينا.. والنادي يعاني من أزمة مالية

سميرة سعيد تتألق في سماء مسرح النافورة.. وزياد برجي يقدّم التحية لمصر وشعبها|صور

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الأطباء ينجحون في إنقاذ الضحية الثانية لقاتل الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ