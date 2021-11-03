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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحث تطور العلاقات في المجال القضائي..

السفير المصري في مابوتو يلتقي برئيس المحكمة العليا الموزمبيقية.. صور

السفير المصري في
السفير المصري في مابوتو يلتقي برئيس المحكمة العليا الموزمبيق

التقى السفير حاتم الألفي، سفير مصر في مابوتو، المستشار ادلينو موتشونجا، رئيس المحكمة العليا الموزمبيقية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث بحث معه التطور الذي شهدته العلاقات بين مصر وموزمبيق في المجال القضائي، وما تعكسه الزيارات رفيعة المستوى من اهتمام بتعزيز التعاون في هذا المجال، والتي كان آخرها مشاركة رئيس المحكمة العليا الموزمبيقية في اجتماع رؤساء المحاكم العليا والدستورية الأفريقية في القاهرة في شهر يونيو الماضي.

 

هذا، وأعرب رئيس المحكمة العليا الموزمبيقية عن بالغ تقديره لمستوى العلاقات القضائية بين البلديّن، مشيرًا إلى أنه بحث أثناء زياراته الأخيرة إلى مصر سبل تطوير تلك العلاقات والاستفادة من الخبرة المصرية خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب ومواجهة الفساد وتدريب الكوادر القضائية.

 

ومن جانبه، أكد السفير الألفي عن استعداد مصر الدائم لدعم موزمبيق في المجال القضائي وتطوير التعاون المشترك في إطار الدور الذي تقوم به لمساندة أشقائها الأفارقة في كافة المجالات.

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