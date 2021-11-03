لـ ثانى مرة .. عفروتو على خشبة مسرح الزمالك 12 نوفمبر

يحيى الرابر “عفروتو” حفلا غنائيا فى مسرح الزمالك يوم ١٢ نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وكان عفروتو قد أحيا حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك فى أغسطس الماضى وسط حضور كامل العدد.

وتمكنت أغنية فرق خبرة لـ الرابر عفروتو من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بأيام قليلة.

فرق خبرة، هي الأغنية الدعائية لفيلم يحمل نفس الاسم، وحققت ما يزيد عن مليون مشاهدة .



وكان أطلق الرابر الشاب عفروتو فيديو مصوّرا لأغنية فيلم فرق خبرة على قناته بموقع اليوتيوب، والتي تحمل نفس اسم الفيلم وكان قد أطلق لها إعلاناً تشويقياً على حساباته منذ أيام. كما شهد فيديو الأغنية ظهور نجم الفيلم محمد الشرنوبي في مواجهة عفروتو بعدة لقطات متفرقة.

فيلم فرق خبرة يشارك في بطولته النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

أحداث فيلم فرق خبرة

وتدور أحداثه عن ناجي، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.