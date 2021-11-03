الأزهري عن برنامج الحق المبين: نرد على كل من يتلاعب بالدين.. فيديو

تحدث الشيخ أسامة الأزهري، عن مشاركته في برنامج “ الحق المبين” مع الإعلامي أحمد الدريني على قناة " دي إم سي ".



وقال أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "برنامج الحق المبين يرد على كل من يتلاعب بالدين الإسلامي ".

وأضاف أسامة الأزهري :" اعمل على تفكيك وتفنيد أطروحات التيارات المتطرفة من الإخوان وحتى داعش الإرهابي ".

وتابع أسامة الأزهري :" نتحدث في البرنامج عن شخصيات حسن البنا وسيد قطب وأبو بكر البغدادي وكافة القيادات الإرهابية صاحبة الأفكار المتطرفة ".





ويستضيف الإعلامي أحمد الدريني، الشيخ أسامة الأزهري في برنامج “ الحق المبين “ على قناة ” دي إم سي”، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا .

ويكشف البرنامج، أفكار الجماعة الإرهابية المتطرفة التي تستهدف تشويه صورة الدين الإسلامي،ويوضح البرنامج طرق إباحة القتل باسم الدين في العصر الحديث، وكيف استطاعت الجماعات المتطرفة تجنيد أعضائها من البسطاء وحملة الشهادات والأثرياء .

