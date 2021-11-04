المالية توضح تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين بالخارج

قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يوجد إستراتيجية شاملة للهيئة العامة و الرقابة المالية و أحد محاورها هو الشمول التأميني، موضحاً أن الشمول التأميني بيعني وصول خدمات التأمين لكافة أفراد المجتمع و توفير حماية تأمينية لأفراده ضد المخاطر اللي ممكن يتعرض لها.

وأضاف هشام رمضان، خلال لقائه ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن في إطار الشمول التأميني يأتي مشروع مهم جداً و هو التامين على المصريين العاملين بالخارج، موضحاً أن ذلك بدء بالتعاون من أكثر من جهة منها" الهيئة العامة للرقابة المالية " و " وزارة الهجرة".

واوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم البدء بتوقيع بروتوكول تعاون حدث على هامش مؤتمر قطاع التأمين السنوي الذي يعقد سنوياً في مدينة شرم الشيخ، منوهاً إلى أن بعد المؤتمر تم إتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية، منها إسناد إدارة هذه الوثيقة للمجمعة الحالية المنشأة و هي المجمعة المصرية للتأمين على المصريين بالخارج.