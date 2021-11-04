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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الإعلان عن موعد استئناف محادثات الملف النووي الإيراني وأربع دول تؤكد دعم الشعب السوداني وتطلعه لدولة ديمقراطي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي يوجّه بالانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية ديسمبر المقبل
مصر تدعو الدول العربية والأفريقية إلى عقد تحالفات استراتيجية بين اقتصاداتها والاستخدام الأمثل للموارد المتنوعة
الرئيس التونسي: تدبير إجرامي وراء النفق قرب مقر السفير الفرنسي‎‎
أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا تدعو لعودة الحكم المدني في السودان
واشنطن قلقة إزاء تصعيد العنف في إثيوبيا وتدعو أطراف النزاع للتفاوض حول الهدنة
اليمن.. غارات تحالف دعم الشرعية توقع 145 حوثيا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة للبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 أشهر، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

وذكرت "الوطن" أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي دعا الدول العربية والأفريقية الى عقد "تحالفات استراتيجية بين اقتصاداتها والاستخدام الأمثل للموارد المتنوعة"، وذلك في كلمة لمدبولي لدى مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية الذي تستضيفه مصر وينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على مدار يومين.

وأشار مدبولي الى أن هذا الملتقى يسعى لتعزيز أطر التجارة العربية الأفريقية والعمل على اعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بما يسهم فى توطيد العلاقات التي تربط بين الشعوب.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد أن هناك ”تدبيرًا إجراميًا“ وراء النفق الذي تم اكتشافه قرب مقر إقامة السفير الفرنسي، وذلك على خلفية اكتشاف نفق قرب مقر إقامة السفير الفرنسي في منطقة المرسى بتونس.

وأوضح سعيّد أنه ذهب، الليلة الماضية، بصحبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الداخلية، لمعاينة هذا النفق، مشيرًا إلى أن هناك قرائن تؤكد وجود تدبير إجرامي وراء ما تم اكتشافه.

وقالت "القبس" إن أمريكا، والسعودية، والإمارات، وبريطانيا، دعن في بيان مشترك، إلى ”عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري“. كما دعا بيان الدول الأربع إلى ”الإفراج عن جميع المحتجزين في الأحداث الأخيرة، والحث على رفع حالة الطوارئ في البلاد“.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن مسؤولين أمريكيين يتواصلون مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حيال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، مع التشديد على ضرورة استعادة حكومة انتقالية يقودها المدنيون.

وأفادت "الراي" بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن القضاء على عدد كبير من العناصر التابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفاد التحالف بتنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

دوليًا، قالت "الوطن" إن علي باقري كني، كبير مفاوضي إيران للملف النووي، قال إنه اتفق مع إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي، على استئناف المحادثات النووية التي تجريها بلاده مع القوى العالمية يوم 29 نوفمبر الجاري.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصعيد العنف في إثيوبيا وتوسع رقعة القتال في البلاد، داعية جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات الهدنة.

 

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