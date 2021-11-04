حمار ومتلغبط.. الفنان عادل أدهم يروى كواليس أول مرة أمام الكاميرا

قال الفنان الراحل عادل أدهم، إن أول إحساس بالنسبة له عند الوقوف أمام الكاميرا كان شعوره بأنه "حمار ولغبطة"، مشيرا إلى أنه من المفترض عمل أكثر من شيء أمام الكاميرا فى وقت واحد، معلقا: "فكرة إنك تجيب واحد من الشارع وتوقفه أول مرة أمام كاميرا حاجة صعبة جداً".

وأضاف الفنان عادل أدهم، خلال حوار نادر له مع الإعلامية منى الحسينى، المذاع على القناة الثانية، أن أول مرة وقف على خشبة المسرح كانت عام ٦٦، لافتاً إلى أنه كان يقوم بمجهود كبير فى المسرح لا يتحمله بشر.

وأوضح الفنان عادل أدهم، أنه كان يلعب الجمباز والسباحة ويهتم جداً باللياقة البدنية، وكان رياضيا ١٠٠٪.