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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية فيفا والكاف .. إطلاق البطولة الأفريقية للمدارس في كرة القدم

اجتماع الكاف بشأن
اجتماع الكاف بشأن إقامة البطولة الأفريقية للمدارس

شارك ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اجتماع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر تقنية الفيديو كونفرنس ؛ بشأن إطلاق البطولة الأفريقية للمدارس في كرة القدم ، والتي ستقام كل عام بدعم من الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" والإتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" ومؤسسة موتسيبي للأعمال الخيرية .

حضر الاجتماع ،أمين عام CAF فيرون موسينجو أومبا ،ووزراء الرياضة والتعليم ورؤساء الجامعات الأفريقية وممثلي الكاف والوكالات والجهات الحكومية والاتحادات المعنية ، بالإضافة إلي الكابتن أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم .

في بداية كلمته ، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لرئيس الإتحاد الدولي "فيفا"  للمساندة الدائمة، ولموتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، والأمين عام الكاف فيرون موسينجو أومبا ، والوزراء وكافة المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة ، مشيراً أن فكرة إطلاق البطولة الأفريقية للمدارس في كرة القدم هي جديدة من نوعها ، وتعد من أهم المشروعات الرياضية علي المستوي القاري .

وقال الدكتور أشرف صبحي :" ندعم وبقوة كحكومة مصرية وزارة الشباب والرياضة وبالنياية عن وزارة التربية والتعليم ؛ المبادرة والبطولة المزمع إقامتها للطلبة والطالبات علي المستوي القاري في كرة القدم ، ونسعي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لإنجاحها ، فنحن نهتم بشكل كبير برياضة المدارس في مصر ، ونعمل علي تطويرها شيئا فشيئا علي المستويين المحلي والقارئ".

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية من وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات والجهات المعنية الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وتوسيع ممارستها لما لها من فوائد عديدة على بناء الإنسان، وتكوين شخصيته الإيجابية، وفى إطار التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري لكرة القدم ؛ لإعداد الطلاب رياضياً، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال فترة دراستهم ،مشيراً أن الإهتمام بطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، والمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد جيل سليم البنية، وبما ينعكس على تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب.

وعرض السيد/ فيرون موسينجو أومبا أمين عام الكاف ، مجموعة من العروض التقديمية لشرح تفاصيل إقامة وإطلاق البطولة الأفريقية لكرة القدم للمدارس والاكاديميات علي المستويين المحلي والقاري ، مشيراً إلي دور الجامعة الأفريقية لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم برعاية وتفعيل وتنفيذ المباردة.

وتقام بطولة افريقيا للمدارس في المرحلة السنية من (13-15) عاماً ، لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف الدول الأفريقية ، والتي تنطلق تصفياتها المحلية مارس 2022 علي أن تبدأ التصفيات النهائية 2023 بمشاركة فريق بنين وفريق بنات من كل دولة أفريقية، وستقام بدعم من الفيفا والكاف ومؤسسة موتسيبي للأعمال الخيرية .
 

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وزير الرياضة البطولة الأفريقية للمدارس كاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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