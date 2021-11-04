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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أعضاء لجنة التحكيم وجوائز ملتقى القاهرة السينمائي

ملتقى القاهرة السينمائي
ملتقى القاهرة السينمائي

كشف ملتقى القاهرة السينمائي، عن أعضاء لجنة تحكيم نسخته الثامنة، التي تضم اللبنانية هانيا مروة، مديرة سينما متروبوليس في بيروت، والفرنسية آليس خروبي، مديرة البرمجة في سوق مهرجان كان السينمائي، والمخرج المصري شريف البنداري.

كما أعلن الملتقى عن قائمة الشركاء والرعاة والجوائز التي تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار وهي الأضخم منذ تأسيس الملتقى، ويتنافس عليها 15 مشروعاً روائياً ووثائقياً طويلاً في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، ضمن الفعاليات المقرر إقامتها في إطار أيام القاهرة لصناعة السينما في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر، بالشراكة مع مركز السينما العربية، ضمن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "نشكر الشركاء والرعاة الذين آمنوا بمهرجان القاهرة وملتقى القاهرة لصناعة السينما، ويعملون معنا على الوصول إلى آفاق جديدة في صناعة السينما، كما أنني سعيد للغاية بالتطور الكبير الذي تشهده أيام القاهرة لصناعة السينما عاما تلو الآخر، وبالإقبال الكبير عليها من قِبل صناع السينما العرب من كل الأجيال، هذا بخلاف الاهتمام المتزايد بشأن تغطية فعالياتها وحلقاتها النقاشية من جانب الصحافة ووسائل الإعلام".

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فيما قال شادي زين الدين، مدير ملتقى القاهرة السينمائي: "سعداء بانضمام هانيا مروة، وأليس خروبي، وشريف البنداري، إلى لجنة تحكيم نسخة هذا العام من ملتقى القاهرة السينمائي، هم ليسوا فقط من صُنَّاع الأفلام المرموقين في العالم العربي، لكنهم أيضاً داعمون للمواهب الشابة في المنطقة".

وعلقت ميريام دغيدي، مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما، على ذلك قائلة: "طوال السنوات الماضية، نجحت أيام القاهرة لصناعة السينما في أن تصبح واحدة من أهم المحطات على الأجندة السينمائية الدولية، التي تجمع الممولين وداعمي السينما مع صُنَّاع الأفلام في فعالية واحدة. سعداء بأننا استطعنا أن نجذب هذا العام عدداً كبيراً من الشركاء الذين يقدمون جوائز هي الأضخم منذ تأسيس الملتقى، ويستهدفون دعم أفضل مشروعات الأفلام من العالم العربي، كما يستمر أيام القاهرة لصناعة السينما في جذب ضيوف من أهم الأسماء في صناعة السينما الدولية، ليقوموا بعقد اجتماعات مع صُنَّاع الأفلام وتقييم المشروعات وإرشادهم من أجل العمل على تطوير مشروعاتهم".

يذكر أن قائمة شركاء ورعاة ملتقى القاهرة السينمائي جاءت كالآتي: مركز السينما العربية "دعوة منتج واحد من مشروعات الأفلام للمشاركة في ورشة روتردام لاب"، وMAD Solutions وErgo "منحة توزيع في العالم العربي، قدرها 50 ألف دولار"، وباديا "10 آلاف دولار"، وشبكة راديو وتلفزيون العرب - ART "10 آلاف دولار"، وArabia Pictures "10 آلاف دولار"، وروتانا "10 آلاف دولار"، وOSN "50 ألف دولار مقابل حقوق عرض الفيلم"، وThe Cell "شريط DCP لمشروع في مرحلة الإنتاج، وتصحيح ألوان لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج، وخدمات فيديو دعائية تتمثل في إعلان تشويقي ورسمي لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج".

وأيضًا IEFTA "المشاركة في برنامج IEFTA التوجيهي الذي يدعم المشروع من مرحلة التطوير حتى التوزيع"، وغرفة سرد للكتابة "5000 دولار وخدمات الإشراف على سيناريو مشروع فيلم روائي في مرحلة التطوير"، وFilm Independent "خدمات استشارية لسيناريو مشروع روائي في مرحلة التطوير وخدمات استشارية لمشروع وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج، وNew Black  "5000 دولار" وتصحيح ألوان وخدمات في المونتاج، وLagoonie Film Production  "5000 دولار"، وAH Media Production   "10آلاف دولار"، ومنصة شاهد "15 ألف دولار"، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي "10 آلاف دولار"، و Nation Production " 10آلاف دولار" وArab Cinema in Sweden "5 آلاف دولار وحملة ترويجية للمشروع"، كلاكيت "5 آلاف دولار واشتراك مجاني في التطبيق، و Cornerstone " 5آلاف دولار".

يشار إلى أن فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، تتمثل في توفير فرصة حصول منتجي ومخرجي مشروعات الأفلام على إقامة اجتماعات مع محترفي صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مالية تساهم في استكمال صناعة الفيلم، وسوف يتم الإعلان قريباً عن قيمة جوائز نسخة هذا العام، مع قائمة الشركاء والرعاة.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ممثلين من أهم المؤسسات والشركات السينمائية الدولية، مثل تيري فيرمو، مدير مهرجان كان السينمائي، وممثلي مهرجانات برلين وفينيسيا وvisions sud est، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات مثل Creative Artists Agency (CAA)، وآفاق، ونتفليكس، وشاهد، وArte، و Pyramide، وسوني، ومجموعة أخرى من أهم المنتجين في صناعة السينما الدولية.

وسوف تُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

ملتقى القاهرة السينمائي اللبنانية هانيا مروة سينما متروبوليس محمد حفظي القاهرة السينمائي

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