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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تربى في دار أيتام.. شاب يبحث عن أهله عبر شاشة صدى البلد ..فيديو

محمود عبد الله
محمود عبد الله

قال محمود عبد الله  شاب تربى في دار أيتام منذ الصغر، إنه يبحث عن أسرته وأهله بعدما عاش لسنوات طويلة في أحد دور الأيتام، مضيفا:" أنا عمري 26 سنة حاليا ".

 

وأضاف  محمود عبد الله  في حواره مع الإعلامية وفاء طولان  في برنامج " مصر أحلى " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :"  بدأت أبحث عن أهلي منذ 3 سنوات ".

 

وتابع محمود عبد الله :" أنا خريج كلية نظم ومعلومات وأعمل حاليا ولكنني أشعر بأنني أفتقد إلى تواجد الأهل،  الأب والأم ".

 

وأكمل محمود عبد الله :"  مكنتش بحب إن حد يعرف ظروف حياتي  كي لا أتعرض إلى التنمر   خاصة في سنوات الدراسة المختلفة ".

 

ولفت محمود عبد الله :" قررت ان انشر بوست على السوشيال ميديا للبحث عن أسرتي "، مضيفا:"  دخلت الدار في عام 1995 عن طريق قسم الأزبكية، وفي ناس كتير تواصلت معي على أنني ابنهم ولكن لا أشعر نفسيا بأن هؤلاء هم أهلي".

أيتام دار ايتام شاب الأسرة اخبار التوك شو

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تربى في دار أيتام.. شاب يبحث عن أهله عبر شاشة صدى البلد ..فيديو

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