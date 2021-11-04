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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالمتحف القومي للحضارة..

السبت.. ورشة عمل حول التطريز على الزي البدوي السيناوي

صدى البلد

يستضيف المتحف القومي للحضارةِ المصرية، يوم السبت الموافق 6 نوفمبر2021، في الـ11 صباحًا، ورشة عمل حية للتعريف بفن الزخرفة والتطريز على الملابس، وبالأخص؛ التطريز على الزي البدوي السيناوي، والذي بدوره يتميز بأشكاله الأنيقة وخطوطه الهندسية والتي تعكس جوانب ومراحل الحياة المختلفة.

وخلال الورشة سيتم اكتشاف تقنيات التطريز المستخدمة في الملابس السيناوية، وكذلك أنواع الخيوط المستخدمة، وغرز التطريز ومسمياتها الشعبية، والزخارف المتبناه وما تحمله من معان ورموز.

تراث مادي

 

وتهدف الورشة إلى زيادة التفاعل حول التراث المادي والمعنوي، والذي يعطي لكل شعب هويته التي تميزه عن غيره من الشعوب، إذ إن التراث المادي يقدم مكونات عديدة، من أهمها الملابس والتطريز، حيث أن مصر بالتحديد، تتميز بأكثرِ من زي تراثي، وأسلوب تطريز، ممتد من صعيد و نوبة مصر جنوبًا، إلى سيناء، والإسكندرية، وسيوة شمالًا. 

المتحف القومي للحضارة الزي البدوي التطريز الملابس الحضارة المصرية

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