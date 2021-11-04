خالد الجندي: في العالم الافتراضي الجديد هتزور النبي وانت في بيتك |فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل من يخشى الموت ويخاف منه، هناك ألفاظ في القرآن تدعو كل عاصٍ ليتوب، وكل مقصر لأن يشمر عن ساعده ويؤدي الطاعات والفرائض وأن يقبل على ساعده.

وأوضح خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون على دي ام سي أن الثورة العلمية والتطور الذي أعلنه مارك مؤسس فيسبوك من التحول للعالم الافتراضي، تُعد حالة من الثقة في الله واليقين.

واستنكر خالد الجندي على من يراها حالة تعبر عن جنون وعدم توازن.

وأضاف خالد الجندي: أنه في العالم الافتراضي الجديد من الممكن تعمل اجتماع مع شريك في كندا، وتطوف حول الكعبة وتزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في بيتك في شبين أو في حلمية الزيتون.



وقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شيك بقيمة 10 آلاف جنيه على الهواء للداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق أحد شيوخ الأزهر الشريف.

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي ام سي اليوم الخميس إنه يسلم هذا الشيك للشيخ رمضان الذي اجتهد وقام بتصحيح خطأ وقع فيه عندما قال إن كلمة يجوز ولا يجوز لم ترد في القرآن أو السنة على هذا النحو ولكنها جاءت في كلمات أخرى تؤدي نفس المعنى.