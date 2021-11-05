قطع المياه بسوهاج والفيوم اليوم| اعرف المواعيد والأماكن

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه بقرية شطورة بمركز طهطا.

وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين مم مساء اليوم الجمعة الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢١ حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق ٦ من نفس الشهر ولمده ٦ ساعات للقيام باعمال تركيب محابس على خط سحب المياه العكرة بمحطة مياه شطورة السطحية.

وشدد رئيس مياه سوهاج على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لاعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء.



وأهابت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم المائية خلال فترة الانقطاع وانه يمكن استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن ١٢٥.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان إعلامي لها اليوم لها عن توقف محطة تنقية مياه الشرب بطامية لمدة 24 ساعة متواصلة بسبب أعمال الصيانة.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن توقف محطة تنقية مياه الشرب بطامية بسبب أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لخط الطرد الرئيسي داخل المحطة على أن يبدأ التوقف صباح يوم السبت الموافق 6/11/2021 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 7/11/2020 مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن المناطق التالية: (مركز ومدينة طامية والمنطقة الصناعية بكوم اوشيم وقرى منشأة طنطاوى ومنشأة بنى عتمان بمركز سنورس وقرى الصالحية والناصرية وسيلا بمركز الفيوم.



وطالب رئيس الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس ووحدات الغسيل الكلوي تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع وأثناء أعمال الإصلاح لحين الانتهاء من أعمال الصيانه وعودة الخدمه مرة أخرى.



وقال انه سيتم توفير سيارات مياه الشرب النقية المجانية المتنقلة التابعه للشركة بكافة المناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب وذلك من خلال التنسيق مع رئاسة مجلس مدينة طامية هذا بجانب تكوين فريق وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعه داخل الشركة لرصد كافة الشكاوى المتعلقة بالمناطق المتأثرة التى ترد من جانب المواطنين سواء من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضي او مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير البدائل المتاحة.