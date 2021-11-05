جامعة عين شمس تعلن عن آخر موعد للتقدم لجائزة خليفة التربوية

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة ا. د ايمن صالح عن فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية في دورتها الخامسة عشر 2021-2022 في مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية ( فئة الاستاذ الجامعي) جائزة خليفة التربوية هي جائزة تتولى مهمة الارتقاء بالعمل التربوي الإماراتي والعربي في مراحله المختلفة من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة ، وبناء عليه فان جائزة خليفة التربوية كمؤسسة رائدة قد أخذت على عاتقها المساهمة في نشر ثقافة التميز والإبداع بشكل ايجابي في هذا الإطار منذ انطلاقتها، وحرصها على تكريم واستقطاب الكفاءات المتميزة.



آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح والتقدم 16 ديسمبر 2021

لمزيد من المعلومات يتم الدخول على الرابط: https://khaward.ae/

للتسجيل بقاعدة بيانات الجامعة للراغبين في الترشيح للجائزة

‏https://www.asu.edu.eg/ar/scientific-achievements

لتقديم الدعم الفنى للراغبين في التقدم للجوائز .. نأمل التواصل على البريد الإلكتروني لمكتب الجوائز [email protected]