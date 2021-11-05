عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن آخر موعد للتقدم لجائزة خليفة التربوية

صدى البلد

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة ا. د ايمن صالح عن فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية في دورتها الخامسة عشر 2021-2022 في مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية ( فئة الاستاذ الجامعي)  جائزة خليفة التربوية هي جائزة تتولى مهمة الارتقاء بالعمل التربوي الإماراتي والعربي في مراحله المختلفة من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة ، وبناء عليه فان جائزة خليفة التربوية كمؤسسة رائدة قد أخذت على عاتقها المساهمة في نشر ثقافة التميز والإبداع بشكل ايجابي في هذا الإطار منذ انطلاقتها، وحرصها على تكريم واستقطاب الكفاءات المتميزة.


آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح والتقدم 16 ديسمبر 2021
لمزيد من المعلومات يتم الدخول على الرابط: https://khaward.ae/
للتسجيل بقاعدة بيانات الجامعة للراغبين في الترشيح للجائزة

‏https://www.asu.edu.eg/ar/scientific-achievements

لتقديم الدعم الفنى للراغبين في التقدم للجوائز .. نأمل التواصل على البريد الإلكتروني لمكتب الجوائز [email protected]

ترشيحاتنا

تعليق صادم من سمير عثمان على وجود حكم اضافي في مباراة القمة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

فضل يوم الجمعة.. 4 أمور عظيمة أخبر بها النبي

بعد آخر ارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-11-2021

نوستالجيا القمة.. الزمالك يفشل في الفوز أمام الاهلي بالدوري منذ 18 عاما

نجل حجاج عبد العظيم يكشف سر غياب ريهام حجاج عن زفاف شقيقته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

هند صبري تبكي على الهواء وتتحدث لأول مرة عن خلافها مع منة شلبي.. فيديو

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ