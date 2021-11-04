ليست الضحية الأولى.. هند عبد الحليم تتعرض للتحرش من عامل دليفري..تفاصيل

تعرضت الفنانة هند عبد الحليم لتحرش لفظى وإيحاءات من مندوب تابع لإحدى شركات الشحن؛ حيث أرسل لها عبارات سبّ وشتائم بسبب رفضها التصوير معه أثناء تسليمها "أوردر" شحن.

وقامت هند عبد الحليم إبلاغ الشرطة، وتحرير محضر بقسم شرطة الشيخ زايد، أرفقت به الرسائل التي أرسلها لها المندوب.

وبيّنت التحريات أن المتهم "مندوب مبيعات" يعمل في إحدى شركات الشحن وبعث برسائل تتضمن سبّاً وقذفاً للممثلة هند عبد الحليم عبر هاتفها المحمول بسبب رفضها التصوير معه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث قسم الشيخ زايد أول من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقا

وقالت هند عبد الحليم: وعلى الفور تحركت القوات، بعد أن حددت موقعه، وألقوا القبض عليه خلال ساعات، واكتشفوا أنها ليست الضحية الأولى له.

التنازل عن المحضر

واختتمت هند عبد الحليم حديثها، أنها وبعدما علمت بمدة العقوبة المتوقع أن يقضيها هذا الشخص، والتي من الممكن أن تصل إلى عامين حبس؛ قررت التنازل عن المحضر، خاصة وأنه شاب صغير السن، أملًا في أنه تعلم الدرس.