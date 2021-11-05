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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا بصدد تعيين منطقة اقتصادية في "المتوسط".. ووزير الدفاع يؤكد دور الجيش و"البحرية" في تنفيذها

صدى البلد

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، أمس، الخميس، أن بلاده تدرك أهمية البحر المتوسط للتوازنات الجيوسياسية في المنطقة.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن جويريني قوله، خلال خطابه بحفل تسليم رئاسة الأركان وقيادة القوات البحرية، إن "إيطاليا تدرك أهمية البحر المتوسط للتوازنات الجيوسياسية في المنطقة، وتسعى لأن تكون عامل استقرار يلائم التحديات الأمنية الكبيرة المحيطة بهذا البحر."

 

وأضاف وزير الدفاع أن "البحر المتوسط بحرنا ونعرف أهميته للتوازنات الجيوسياسية العالمية"، مشيرا إلى المساهمة الهامة التي تستطيع القوات البحرية الإيطالية القيام بها لتحديث استراتيجتي الدفاع والأمن القومي الإيطالي.

 

وأوضح جويريني أن للقوات البحرية دور "رئيسي" في ترسيم الحدود البحرية وتنفيذ المنطقة الاقتصادية الخاصة الإيطالية، مشيرا إلى أن "المجال البحري الإيطالي مركزيا والقرار الأخير بتعيين المنطقة الاقتصادية الخاصة يؤكد ذلك. ولتنفيذ ذلك، سيكون من الضروري تعزيز قدرات القوات المسلحة للحماية ولضمان حقوقنا."

 

وشدد وزير الدفاع الإيطالي على ضرورة أن يصبح الوجود الإيطالي مرئيا للجميع من خلال رفع قدرات المراقبة والتصدي للعمليات الغير مشروعة.

منطقة اقتصادية ووزير الدفاع قوات المسلحة للقوات البحرية التحديات الأمنية البحر المتوسط

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