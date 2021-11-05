مظاهرات تقلب تل أبيب ومواجهات بين جيش إسرئيل والمستوطنين

أفادت قناة "كان" العبرية باندلاع مواجهات الليلة الماضية بين مستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن مواجهات اندلعت بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين في القدس خرجوا في احتجاجات وأغلقوا الطرق.

وأضافت القناة أن المستوطنين طالبوا بمحاسبة عناصر الشرطة الذين تسببوا بقتل المستوطن "أهوفيا سندك" من "فتية التلال" خلال مطاردة في ديسمبر الماضي.

احتج الآلاف من النشطاء اليمينيين وأنصار حزب "الليكود" ضد حكومة رئيس حكومة إسرائيل، نفتالي بينيت، داعين إلى الإطاحة بالحكومة وإعادة بنيامين نتنياهو إلى السلطة.



وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن عضو الكنيست فطين ملا من "الليكود" قال للحشد: إن النائب في الائتلاف منصور عباس عن حزب القائمة العربية الموحدة "يأخذ أموالنا ويقتل جنودنا".



ويبدو أن المسيرة هي أكبر احتجاج حتى الآن نظمته المعارضة اليمينية ضد الحكومة، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "ليس لديك تفويض بمحو الدولة اليهودية"، "حكومة يهودية من أجل دولة يهودية"، "خيانة بينيت/شاكيد هي جريمة".