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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الطعام.. سائق ينقذ راكبا من الموت في لحظات.. فيديو

سائق ينقذ راكبا
سائق ينقذ راكبا من الموت في لحظات

تمكن سائق صيني من إنقاذ حياة أحد الركاب إثر اختناقه بصورة مفاجئة أثناء تناوله الطعام داخل أحد الأتوبيسات العامة. 

 

وحسب صحيفة «South China Morning Post» الصينية فإن السائق استطاع إنقاذ حياة أحد الركاب خلال لحظات بعدما تسببت أجزاء من الطعام في تعطيل قدرته على التنفس.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته الصحيفة الصينية سرعة الملاحظة التي تحلى بها السائق وجعلته يدرك أن هناك شيئا ما تسبب في توقف التنفس وهو ما دفعه لاستخدام طريقة تعرف بـ «مناورة هيمليخ» لعلاج انقطاع التنفس الطارئ.

ويظهر الفيديو نجاح السائق الصيني في مساعدة الراكب بعدما سقط جزء من الطعام الذي كان يتناوله على الأرض وبدأ يستعيد قدرته على التنفس. 

أسوأ تفشٍ لـ كورونا

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، امس الخميس، تسجيل 104 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ مقارنة مع 109 في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة في بيان أن 87 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، وذلك مقارنة مع 93 في اليوم السابق.

وأشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 31 مقارنة مع 19 قبل يوم.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي إلى 97527 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وحاليا، تكافح الصين لمواجهة وباء فيروس كورونا أكثر من أي وقت مضى، منذ ظهور الفيروس المستجد لأول مرة في مدينة ووهان عام 2019.

وينتشر متحور دلتا من فيروس كورونا، في جميع أنحاء البلاد على الرغم من الإجراءات المتشددة والقيود المتزايدة التي اتخذها المسئولون في محاولة لإحباط انتشار المرض.

وسجلت الصين أكثر من 600 إصابة بـ فيروس كورونا في 19 مقاطعة، خلال الأيام الماضية، في أحدث وأسوأ انتشار للوباء في منذ أزمة ظهوره وتفشيه في ووهان.

وينوه المسئولون أنهم ملتزمون بالحفاظ على ما يسمى نهج «صفر كوفيد» على الرغم من أن التفشي الأخير يأتي بشكل أسرع، ويتجاوز العديد من الإجراءات التي كانت تسيطر في السابق على الفيروس.

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سائق صيني إنقاذ حياة أحد الركاب تناوله الطعام الأتوبيسات العامة قدرته على التنفس الصحيفة الصينية

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