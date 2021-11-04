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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي صيني عن دعوة بكين بتخزين السلع: إعلان روتيني ويتكرر كل عام.. فيديو

نادر رونج الكاتب
نادر رونج الكاتب الصحفي الصيني

قال نادر رونج، الكاتب الصحفي الصيني، إن الحكومة الصينية وجهت المواطنين بتوفير الإحتياجات من الغذاء، مؤكدا أنه تم توجيه الموردين بتوفيرها للمواطنين.

 

وأضاف نادر رونج، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب” لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن الدعوة لتخزين السلع هو إعلان روتيني وتكرر كل عام.

 

وتابع نادر رونج، أنه ربما أن يكون هناك تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فصل الشتاء، مؤكدا أن الحكومة ذكرت المواطنين بتخزين الاحتياطات الاستراتيجية من الغذاء.

 

 قد تزداد إصابات كورونا 

وأشار الكاتب الصحفي الصيني إلى أنه قد تزداد إصابات كورونا، من الممكن أن يتم الإغلاق ببعض المناطق. 

 

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