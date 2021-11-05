استنفار أمني استعدادا لمباراة الأهلي والزمالك.. أمن الجيزة يكثف التواجد بميت عقبة ومخارج الجزيرة

انتشرت منذ صباح اليوم قوات أمنية أمام نادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة قبيل ساعات من مباراة القمة بين فريقي الاهلي والزمالك في الدوري العام.

وتمركزت القوات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث وترأسها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة بمحيط منطقة ميت عقبة التي يقع بها مقر نادي الزمالك فضلا عن تمركز القوات بشارع جامعة الدول العربية ومحيط منطقة المهندسين بالكامل.

ويأتي ذلك تأمينا وتحسبا لحدوث اية أعمال شغب من اي من جمهور الناديين أثناء المباراة وعقب انتهائها، ونشرت مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن خدمات مكثفة لتأمين تحرك الجماهير من مقر النادي إلى استاد القاهرة وايضا وفود الجماهير الى النادي لمشاهدة المباراة من داخله، فيما تتمركز قبل انطلاق المباراة خدمات أمنية بمحيط الكافيهات والمقاهي لملاحظة الحالة ومنع اشتباكات أو حالات شغب بين جمهور الناديين.

وكشف مصدر أمني أن يوم الجمعة يشهد منذ الساعات الأولى من اليوم انتشار خدمات ثابتة أعلى الكباري والتي ستستمر حتى انتهاء المباراة ومنها الخدمة الأمنية أعلى كوبري الجلاء للحفاظ على الحالة الأمنية أثناء خروج جماهير الأهلى من مقر النادي بالجزيرة متجهين صوب ميدان التحرير أو محطة مترو الأوبرا.

وأضاف المصدر الأمني إن الخدمات تنتشر بجميع ارجاء محافظة الجيزة حتى انتهاء المباراة تحسبا لأي أعمال شغب من جمهور أي من الناديين في حالة خسارته.

ودفع اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بخدمات في أماكن متفرقة اغلبها تتمركز في محيط شارع جامعة الدولة العربية وميدان لبنان ومحيط مقر نادي الزمالك لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات عقب انتهاء المباراة وخروج المشجعين من النادي والمشاهدين من المقاهي.

ووضعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خطة أمنية مشددة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته الساعة 8 مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى.

عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها من خلال الدفع بالأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي وقوات التدخل السريع.

وشددت خطة التأمين علي عدم دخول أى شخص لمحيط الاستاد سوى حاملى التذاكر والـ fan id ، وممثلى الفريقين والإعلاميين.

كما سيتم تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور و بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق بنشر قواتها و منع أي إشغالات كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص كافة المترددين على محيط الإستاد و منع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد بالإضافة إلى دور إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن و عمل التعقيم الجيد للاستاد من الداخل و محيطه الخارجي.

كما تم وضع خدمات أمنية نظامية و سرية ثابتة و أطواف و دوريات متحركة بكافة الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأي ملحوظات.