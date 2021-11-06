المنتخب الجزائري لكرة القدم يصل إلى القاهرة الاثنين لمواجهة منتخب جيبوتي

تصفيات كأس العالم

يحل المنتخب الجزائري لكرة القدم ضيفًا على القاهرة لمواجهة منتخب جيبوتي، الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022.

وينضم المحترفون الجزائريون في أوروبا إلى صفوف المنتخب في مصر عبر باريس، وسيقود المدير الفني الجزائري جمال بلماضي أول تدريب له، يوم الإثنين ، في القاهرة عند اكتمال وصول كافة اللاعبين.



وكان الاتحاد الجيبوتي قد طلب من نظيره المصري استضافة المباراة بسبب صعوبة استضافتها في جيبوتي.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، متساويًا مع بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ويأتي منتخب النيجر في المركز الثالث بـ3 نقاط، وجيبوتي يتذيل الترتيب بلا نقاط.