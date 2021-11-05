تأسست منذ 94 عاما .. التطوير يعيد باتا للمنافسة في السوق المصري

قبل انتشار توكيلات الماركات العالمية فى مصر، كانت المنتجات و المحال المصرية ملاذا للمصريين لشراء كافة احتياجاتهم المرتبطة بمواسم الأعياد و المدارس فلم يخلو بيتا من الملابس والمفروشات القطنية المصنوعة فى شركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة الكبرى التى تباع بمنافذ الشركة او عبر فروع عمر افندي.

كذلك لم تبدأ سنة دراسية جديدة بدون احذية وشنط "باتا" المباعة بمحلات الشركة المنتشرة فى محافظات و مدن مصر فلم ينافسها اى شركة أخرى فى جودة البضائع و تنافسية أسعارها خلال تسعينيات القرن الماضي.



وافتتحت شركة باتا العالمية التى تأسست فى جمهورية التشيك أولى فروعها فى مصر 1927، وحققت انتشارا واسعا بين مختلف فئات المجتمع المصري، نظرا لجودة الأحذية على اختلاف انواعها من أحذية رجالى وحريمى وأحذية الأطفال، بجانب الحذاء الرياضي الأبيض الذى اشتهرت به الشركة، كما عرفت الشركة بوضع "لبيسة" مع كل حذاء يتم بيعه، وهو ما ساهم فى زيادة مبيعات الشركة، وتم انشاء مصنع للشركة فى القاهرة بشارع عماد الدين، بجانب عدد من الفروع بمختلف المحافظات.



واستمر النجاح المنقطع النظير للشركة حتى تأميمها عام 1961 وتم ضم الشركة بنفس الاسم التجاري "باتا"، الى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، ولكن كحال معظم شركات قطاع الاعمال العام خلال ال 15 سنة الماضية لم تصمد الشركة امام المنافسين الجدد من القطاع الخاص واحجام المصريين عن الشراء منها.

و عانت باتا الخسائر بسبب غياب التطوير و التحديث لذا كان لابد من ضخ استثمارات جديدة و عمل دراسة سوق لمعرفة اتجاهات المستهلكين وتغير الصورة النمطية وهذا ما عكفت عليه الإدارة الحالية للشركة خلال الأربع سنوات الماضية لعودة باتا مرة أخرى الى السوق بشكل جديد يناسب تطور الاذواق.



باتا تستحدث علامة تجارية جديدة



اعتمدت استراتيجية الجديدة على تغير الصورة القديمة لمنتجات باتا والانتقال الى منتجات عصرية تلبى متطلبات السوق الحالية حيث تم تغيير نوعية البضائع المعروضة بالفروع و كذلك الموردين و نظم التسعير و عرض منتجات عالية الجودة تناسب الطبقة المتوسطة و الفوق المتوسطة بأسعار مناسبة.



وتم إضافة علامة "بى كومفورت"Be comfortable "لشركة باتا ووضعها على لافتات الفروع التى تم تطويرها مؤخرا كعلامة جديدة مصاحبة لعلامة الشركة



تمثل منتجات الشركة نحو 20% من البضائع المعروضة بفروعها و تشمل الأحذية و أدوات تنظيف الأحذية الجلدية و الاحزمة والمحافظ و الملابس الجلدية.



تطوير فروع باتا



استهدفت باتا تطوير نحو 10 فروع ذاتيا خلال العام المالى الماضي لزيادة الأرباح بمضاعفة حجم المبيعات التى تعتمد فى المقام الأول على تطوير الفروع و تجديدها لتضاهى محلات الماركات العالمية من حيث الشكل و المضمون.



ويتبع شركة باتا 312 منفذ تسويقى منتشرة فى جميع محافظات وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 100% من اسهم الشركة.