فتاوى تشغل الأذهان .. حكم التأخر في توزيع التركة .. كيف تؤثر صلة الرحم على الرزق؟ .. أسامة الأزهري : حسن البنا مؤسس الإخوان انحرف عن منهج الرسول

الأزهري: حسن البنا مؤسس الإخوان انحرف عن منهج الرسول

مدة انتهاء كفالة الطفل اليتيم ذكرا أو أنثى .. المفتي يجيب

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من سائل يقول: جهة تقوم على رعاية الأيتام وتسأل: متى تنتهي مدة كفالة اليتيم؟ وهل تكون بالانتهاء من مراحل التعليم أو بوجود عمل يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه وسد حاجاته، وهل تمتد كفالة البنت حتى تتزوج؟

قالت دار الإفتاء، إن كفالة اليتيم والصرف عليه تمتد حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التام نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا، بحيث يعتمد على نفسه؛ كأن يلتحق بإحدى الوظائف، أو يحصل من المشاريع على ما يُحقق دخلًا منتظمًا يكون من خلاله قادرًا على بناء أسرته، قائمًا بشؤونه، مُنفِقًا على نفسه وعلى من يعول، وتحديد هذه المرحلة أمرٌ يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه.



فلا ينبغي أن تنقطع كفالة اليتيم بمجرد بلوغه سن التكليف الشرعي، أو بلوغه سنًّا أكبر مع كونه ما زال محتاجًا إلى من ينفق عليه ويقف بجانبه.



وكذلك اليتيمة يظل الإنفاق عليها مستمرًّا حتى تتزوج بما يشمل توفير جهازها ومستلزمات زواجها.



الأزهري: حسن البنا مؤسس الإخوان انحرف عن منهج الرسول



قال الدكتور أسامة الأزهري، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان كان لديه حماس أهوج وهستيريا تصور له بضياع الإسلام والمسلمين خلال حياته منعته من تحصيل العلم الديني على أكمل وجه،

وأوضح خلال برنامجه الحق المبين أن المفتاح لفهم شخصية حسن البنا بالفعل هو في مشهد النهاية والذي وصفه أحمد حسن الباقوري في مذكراته "ثائر تحت العمامة".

وأضاف "الأزهري" : "الباقوري يقول دخلت على حسن البنا وبدأ يقص عليّ رؤيا منامية قبيل وفاته وأنه رأي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر يركبان على ظهر ناقة وكان يمسك بزمامها قبل أن ينقطع الزمام ويختفي الحبل من يده ويأخذه غيره".

وتابع: "تفسير الرؤية واضح بأن البنا انحرف عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن يفسرها حسن البنا بأنه لن يستطيع الوصول إلى الغاية التي يريدها بالدعوة ولكنه يصر على استكمال طريقه، فكيف يتابع في منهج انقطع عن الهدي النبوي، وكنت أظن أن هذه الرؤية كفيلة بأن تجعل حسن البنا يعيد النظر ويقوم بمراجعة الخلل في منهجه.

واستطرد: "ولكن هذا المشهد دليل على أن حسن البنا دائمًا ما يفهم الأمر بعكسه ويناقض الفهم، فهو يقرأ القرآن فيفهم عكسه يرى الرأي الصحيح ولكنه يخرج بهذه الرؤية بأن يستمر في دعوته، وهذا يلخص الحالة العقلية ومنهجية الفهم ليس عند حسن البنا فقط ولكن عند فصيل الإخوان بأكمله".

قال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي .. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، أي من يريد أن يزيد رزقه و يُمد الله في عمره أو سيرته الطيبة، عليه بصلة الرحم.

وأضاف الفيل أن الإنسان يقع في خطأ وهو إعطاء المال لأصحابه والمقربين منه، ولا يعطيه لأخوته أو أقاربه، فالله يقول سبحانه وتعالى" لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" (البقرة: 177)، حيث قدم الله سبحانه وتعالى ذوي القربى عن اليتامى، فتزداد قيمتنا عند الله بالاهتمام بذوي القربى.

حكم التأخر في توزيع التركة



ما حكم التأخر في توزيع التركة .. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك.

قالت دار الإفتاء ، إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك. ولا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".



قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الميراث يشترط فيه موت المورث، فما يكتبه المرء لورثته وهو على قيد الحياة يسمى هبة وليس ميراثا.

وأضاف «عثمان»، في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه في حال لو كتب الشخص وصية تنفذ بعد موته، وتكون في ثلث التركة فقط.

وأوضح أمين الفتوى أن الحل الأفضل لمن يريد تأمين حياة أولاده؛ شراء شهادات استثمار باسمهم ويكون هو الوصي عليهم، فينتفع بالعائد في حياته، ويصبح لهم بعد موته.