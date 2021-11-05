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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تشيد بإطلاق منصة للمهاجرين واللاجئين: مصر دولة محورية ورائدة في المنطقة

النائبة جيهان البيومي
النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب

علقت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، على إطلاق المنصة المُشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر، لدعم الجهود الوطنية ذات الصلة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمهاجرين واللاجئين بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية، موضحة أن مصر دولة محورية ذات طابع سياسي واستراتيجي فرضته عليها موقعها الجغرافي، كما أنها تتميز أيضا بصفة القيادة في المنطقة وهو ما يحتم عليها القيام بمثل هذا النوع من المبادرات.


وتابعت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن التقدم التقني والمعلوماتي التي تشهده مصر والمنافسة المصرية والطفرات في مجال التكنولوجيا، غير مسبوق كما، مضيفة أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد تقدما ملحوظا وواضحا في العلاقات الدبلوماسية على الصعيد العربي والافريقي والاوروبي ، واصبحت مصر حجر اساس لكثير من اللقاءات والمفاوضات .


ونوهت عضو مجلس النواب باهتمام مصر والرئيس السيسي بملف الهجرة والاجئين، مستشهدة بحديث الرئيس السيسي بشأن اللاجئين والذين هم ضيوف ومصر حاضنة لهم، مؤكدة أن هذا الأمر يضرب أروع الامثلة في ملف حقوق الانسان .

 

وشارك سامح شكري وزير الخارجية في احتفالية إطلاق المنصة المُشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر، لدعم الجهود الوطنية ذات الصلة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمهاجرين واللاجئين بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وأقامت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة إطلاق المنصة المشتركة للهجرة واللجوء بين الحكومة المصرية والوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في مجال الهجرة واللجوء، وذلك بمقرها

وتوفر مصر للاجئين وطالبي اللجوء بيئة إيجابيةً وفقا للدور الاذي تلعبه وزارة الخارجية والوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في مجال الهجرة واللجوء والتي تعزز جهودها الخاصة بحشد الدعم لإتاحة السبل للوصول إلى إجراءات طلب اللجوء الآمنة.

ووفقًا لإحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فى 31 ديسمبر من عام 2020، وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر إلى 259,292 شخص؛ من بينهم 4,051 طفلاً من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم.

ويمثل السوريون 50% من اللاجئين المسجلين، وغالبية الـ50% المتبقية من إريتريا وإثيوبيا والعراق والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن. 

وزير الخارجية الرئيس السيسي مجلس النواب الحكومة المصرية حقوق الإنسان

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