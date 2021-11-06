بلاش نكد.. جومانا مراد: الست مش رجل كرسى في البيت

استضاف الإعلامى عمرو الليثى فى حلقته اليوم الفنانة جومانا مراد ببرنامجه واحد من الناس عبر فضائية الحياة .

قالت جومانا مراد إن وجهة نظرها إن إجمل كلمة يقولها الرجل هى " بحبك " وتكون نابعة وصادقة من قلبه ، لافتة إلى أن الطريقة المثالية لنضارة القلب هى التسامح وتزوره التجاعيد عندما يحقد .



وأضافت جومانا مراد خلال استضافتها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن زوجها هو من اعترف لها بحبه فى البداية ويغير عليها أكثر ويحتويها دائما ، لافتة إلى أنها تنصح كافة المرتبطين بأن علاقتهم تقوم على أساس الثقة ، الصداقة معقبة " بلاش نكد والراجل يحسسها بقيمتها مش تكون هى ورجل الكرسى واحد " .



وتابعت جومانا مراد ، أن تجربة اصابتها بفيروس كورونا كانت صعبة ومؤلمة للغاية معقبة " خدوا بالكم يا جماعة وانا بعترف انى استهترت شوية بالموضوع وربنا يشفى الجميع " .

