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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشتغل من 50 سنة ... حكاية أقدم مصور للحرمين الشريفين

خالد خضر
خالد خضر

قال خالد خضر ، مصور الحرمين ورئيس اتحاد المصورين العرب بالمملكة العربية السعودية ، إنه يتشرف كثيرا بتصويره للحرمين الشريفين مؤكدا أن المملكة العربية السعودية قدمت نقلة جليلة وفريدة  فى هذا الصدد باستقبال الحرم 4 مليون زائر .


وأضاف خالد خضر، خلال استضافته مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه يقوم بتصوير الحرمين الشريفين منذ 50 عام  ، ولفت إلى أن سبب إطلاق مصور الحرمين عليه يعود لمهاراته فى تصوير زوايا القصر الملكى مرورا بالحرمين الشريفين .


وأشار خالد خضر إلى أن تصوير الحرمين الشريفين من طائرة  ليس  بالأمر الصعب ولكنها تعتمد على الدقة فى تصوير الكعبة بين المآذنتين على ارتفاع 2000 قدم وتعتمد على حساب المسافات فى جزء من الثانية بالاضافة لتصويره منطقة الصفا والمروة .


يذكر ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أصدر اليوم الجمعة أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة من منصبه.

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".


وقد رفع وزير الصحة الجديد في المملكة العربية السعودية فهد الجلاجل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرًا للصحة قائلا "أسأل المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن".

وكتب فهد الجلاجل في تغريدة على تويتر "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيراً للصحة سائلا المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن".


وأضاف وزير الصحة السعودي "أشكر أخي الوزير الدكتور توفيق الربيعة على كل ما قدمه من نجاحات ساهمت في تطوير القطاع الصحي، والعمل المميز في إدارة جائحة كورونا، وأسأل الله أن يوفقه في مهمته القادمة  وزيراً للحج والعمرة".

يأتي ذلك بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة من منصبه.
 

خالد خضر الملك سلمان وزير الصحة جائحة كورونا المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين

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