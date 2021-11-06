أول تعليق من مصطفي فتحي عقب هزيمة الزمالك بخماسية أمام الأهلي

علق مصطفى فتحي لاعب الزمالك علي الفوز الذي حققه فريق الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

و كتب مصطفي فتحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : بنعتذر ليكم و نوعدكم بمزيد من المجهود من أجل فرحة كل زملكاوي.

يذكر ان استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

سدد مصطفى فتحي لاعب الزمالك كرة رائعة ليسجل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.