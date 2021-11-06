شكوى من انتشار مياه الصرف الصحى بشارع محطه القبه

أرسل القارئة سارة أمير شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار مياه الصرف.

وقالت في شكواها نحن سكان شارع محطة القبة وشارع احمد حتاته نستغيث بسيادتكم نحن نعوم في مياه الصرف الصحي منذ شهرين و استنجدنا بالحي وبقسم الزيتون ولم يتحرك ساكنا نهيكم عن الروائح الكريهه المنبعثه عن المجاري والذباب والناموس ونحن في زمن الكورونا.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفه بسكان المنطقة والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.