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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنفيذي لـ أوركسترا النور والأمل: نجحنا في تقديم صورة مشرفة تليق باسم مصر

أوركسترا النور والأمل
أوركسترا النور والأمل في مباراة القمة

قالت نجاة رضوان، المدير التنفيذي لأوركسترا النور والأمل، إن هناك كفيفات خطفتن أنظار العالم في القمة 123 بين الأهلي والزمالك، معقبة: "احنا مبسوطين جداً لأننا أول مرة نشارك ونقدم عرض في حدث بحجم مباراة القمة".

وأضافت نجاة رضوان في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "cbc"، قائلة: "لما عرضوا عليا انهم عايزين فريق لوكسترا النور والأمل يفتتحوا ماتش الأهلي والزمالك .. استغربت وقولت ايه اللي جاب الموسيقى للماتش!".

وتابعت المدير التنفيذي لأوركسترا النور والأمل قائلة: "ولكن اقنعوني رغم إني كنت خايفة ومستبعدة الحوار لأن المكان مفتوح ومكشوف .. وشجعوني لأن المسئولين كانوا مصممين اننا نشارك في هذا الحدث .. وبالفعل قبلت الدعوة واتخت الاجراءات والتجهيزات اللازمة".

وأردفت نجاة رضوان: "كل العازفات كانوا مبسوطين ومبهورين باللي قدموه، وقالولي أول مرة نبقى سعداء كده في احتفالية بمصر .. والحمدلله نجحنا في تقديم صورة مُشرفة تليق باسم مصر".

أوركسترا النور والأمل كفيفات القمة 123 الأهلي والزمالك المدير التنفيذي مباراة القمة

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